Pobednicu Evrovizije obasipaju poklonima: Besplatan prevoz, parče zemlje...

Priča se i kako je pokrenuta inicijativa da joj bude dodeljena titula počasnog građanina

Darina Jotova, javnosti poznatija samo kao Dara, ove godine obezbedila je Bugarskoj prvu pobedu na "Pesmi Evrovizije" ikad. Iz Austrije, najpre, dočekali su je zato kao kraljicu.

Sada, prema napisima i ondašnjih medija, obasipaju je i raznim, vrednim poklonima.

U jeku šuškanja da joj se sprema titula počasnog građanina Sofije - koja bi joj mogla omogućiti, na primer, da se do kraja života besplatno vozi tamošnjim gradskim prevozom - vlasti u Varni saopštile su da će pevačica dobiti i titulu počasnog građanina svog rodnog grada.

Prema daljim napisima, sprema joj se i oko devet ari zemlje uz obalu Crnog mora.

- Malo ko zna da Dara ima korene iz sela Trustikovo, gde živi i njena baka. Na sledećoj sednici Opštinskog veća predložiću da se Dari dodeli titula počasnog stanovnika Avrena, zbog njenog spektakularnog uspeha na "Evroviziji" i slave koju je naša lepa devojka donela Bugarskoj - poručio je na svom ličnom Fejsbuku ondašnji gradonačelnik, Emanuil Manolov.

- Takođe ću podneti predlog da joj se pokloni opštinska parcela u selu Bliznaci, gde će se, nadam se, izgraditi kuća u kojoj će se roditi još mnogo lepih pesama, koje će sve nas oduševiti. Hvala ti, Daro. Beskrajno si nas obradovala - prenose i domaći mediji njegove reči.

