Slomila sam svoje telo treninzima: Glumica vežbanjem dovodila sebe do iznemoglosti, a onda je prelomila! (VIDEO)

Glumica Dženifer Aniston promenila je režim vežbanja nakon što je rigoroznim treninzima ozbiljno narušila zdravlje i povredila telo.

Holivudska glumica Dženifer Aniston u poslednje vreme izgleda bolje nego ikada. Dženifer ne krije da konstantno vodi računa o svom estetskom izgledu, neguje kožu kvalitetnim preparatima i kremama, a svom organizmu pruža isključivo ono što je najbolje.

Pored toga, ona se maksimalno trudi da održi dobru fizičku kondiciju i redovno se bavi fizičkim aktivnostima, pomoću kojih već dugi niz godina uspešno održava istu telesnu težinu od 53 kilograma. Međutim, u jednom od svojih intervjua, Dženifer je otvoreno govorila o tome kako je godinama praktikovala iscrpljujuće i naporne treninge, verujući da je to jedini ispravan put, zbog čega je njeno telo pretrpelo ozbiljne zdravstvene posledice.

Forsiranje i teške fizičke posledice

- Ustajala sam Bog zna koliko sati pre posla kako bih odradila sat vremena treninga. Mislila sam da me nakon vežbanja sve mora boleti ili da moram imati osećaj kao da ću se onesvestiti. Ali to nije istina. Zbog tog uverenja i forsiranja doslovno sam slomila sopstveno telo - priznala je glumica.

Zbog brojnih povreda koje je tada zadobila, glumica ni danas ne može da siđe niz stepenice a da se čvrsto ne uhvati za ogradu. Poučena tim lošim iskustvom, ona sada praktikuje i javno zagovara potpuno novu vrstu treninga, za koju tvrdi da je znatno efikasnija i bolja za organizam.

Nova metoda vežbanja inspirisana pilatesom

Naime, Dženifer je nedavno podelila video-snimak u kojem promoviše inovativan način održavanja forme pod nazivom Pivovl (Pvolve).

Reč je o specifičnoj, funkcionalnoj metodi vežbanja koja aktivira apsolutno sve mišićne grupe na telu. Trening se izvodi sa minimalnim težinama i opterećenjem, zbog čega su mnogi korisnici društvenih mreža ovaj sistem vežbanja uporedili sa pilatesom.

Autor: M.K.