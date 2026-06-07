SEĆATE LI SE MAJE IZ LUNE?! Svi su je obožavali, a evo koju pesmu nakon izlaska iz grupe NIKADA NIJE ZAPEVALA

Grupa "Luna" važila je za pravi fenomen na muzičkoj sceni zbog svog vrtoglavog uspeha, ali i zbog atraktivne Maje Marković, koja je svojim glasom, ali i stasom, sve ostavljala bez daha.

Nekadašnja pevačica grupe Luna, Maja Marković, govorila je jednom prilikom o periodu najveće popularnosti grupe i otkrila zanimljiv detalj vezan za jedan od najpoznatijih hitova grupe pesmu "Blagoslov".

Maja, koja je nakon odlaska iz grupe izgradila karijeru nastupajući na prekookeanskim kruzerima širom sveta, govorila je o svojoj muzičkoj prošlosti i numerama koje su obeležile jednu eru domaće pop scene. Tom prilikom priznala je da pesmu „Blagoslov“ nije izvela gotovo dve decenije.

„Zapevala sam je ja mislim 2006. i od tada više nikada, i nikada neću“, rekla je Maja, iznenadivši brojne fanove koji upravo ovu numeru smatraju jednom od najemotivnijih u repertoaru grupe Luna.

Iako nije detaljnije obrazložila razloge svoje odluke, njena izjava pokrenula je brojne reakcije među obožavaocima koji se i danas rado sećaju perioda kada je upravo njen glas bio zaštitni znak popularne grupe.

Podsetimo, grupa Luna devedesetih i početkom dvehiljaditih godina važila je za jedan od najvećih fenomena domaće muzičke scene, a Maja Marković bila je jedna od najprepoznatljivijih pevačica benda. Nakon izlaska iz grupe objavila je solo album, a potom se povukla sa domaće scene i nastavila karijeru na prekookeanskim kruzerima.

Autor: N.B.