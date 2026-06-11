ZAVIRITE U DOM SLAVNE GLUMICE! Dnevna soba Dženifer Aniston DIKTIRA NAJVEĆI TREND: U centru prostorije drži STOLICU, a to nije jedino neobično (FOTO)

Dženifer Aniston nije samo ikona stila kada je reč o modi, već i o dizajnu enterijera. Njena oaza mira u Bel Eru savršeno oslikava najtraženiji trend za 2026. godinu, poznatiji kao "topli minimalizam" u kombinaciji sa modernim stilom karakterističnim za sredinu prošlog veka.

Ovaj stil donosi neverovatnu udobnost i šik izgled, a stručnjaci kažu da je dom Dženifer Aniston prava inspiracija svima da urade isto ili barem deo primene u svom domu.

Od retro imanja do moderne oaze

Kada je slavna glumica kupila imanje iz 1965. godine, odmah je angažovala dizajnera enterijera Stivena Šedlija, sa kojim je već sarađivala, kako bi oživeo "mid-century" korene ove kuće. Rezultat njihovog rada je prava majstorska lekcija iz dizajna: prostor koji spaja biomorfne oblike, različite materijale i kreativnu upotrebu boja.

Smešten u podnožju planina Santa Monika i okupan suncem, njen dom nudi opuštenu, ali izuzetno sofisticiranu estetiku prepunu taktilnih i organskih komada nameštaja.

Šta je "topli minimalizam" i zašto ga svi obožavaju?

Uticaji sredine 20. veka doživljavaju ogroman povratak, prvenstveno zbog svoje svedene elegancije i bezvremenskih silueta koje su prvobitno bile inspirisane čuvenom nemačkom Bauhaus školom. Ipak, u 2026. godini, ovaj stil dolazi u osveženom izdanju.

Ovaj "sunčaniji" pristup minimalizmu nije strog i hladan: dekorativni elementi su i te kako poželjni, ali pod uslovom da svaki komad u prostoriji ima smisao i pruža osećaj topline i gostoprimstva.

Osnovna filozofija ovog dizajna je da ljudsko blagostanje direktno zavisi od povezanosti sa prirodom. Zbog toga se potenciraju materijali koji aktiviraju čula, a drvo ostaje apsolutni imperativ pri odabiru nameštaja jer vizuelno "prizemljuje" dom i spaja ga sa spoljašnjim svetom.

Autor: M.K.