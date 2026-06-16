Isplivala fotka Rikija Martina i Filarija! Srbi u euforiji, njih dvojica se drže za ruke (FOTO)

Srpski pevač Filari izazvao je veliku pažnju javnosti nakon što je danas objavio fotografije sa svetskom latino zvezdom koja trenutno boravi u Beogradu povodom predstojećeg koncerta u okviru Belgrade River Festa.

Da, Riki Martin je u Beogradu!

Na društvenim mrežama su se pojavile slike na kojima se vidi susret dvojice muzičara, a Filari je podelio trenutke iz druženja sa jednim od najpoznatijih izvođača na svetu. Oni se drže za ruke i pokazuju znak prijateljstva.

Riki Martin je u Srbiju doputovao privatnim avionom i već je viđen u Beogradu, gde je izazvao pravu euforiju među fanovima i medijima.

Dolazak svetske zvezde dodatno je podigao atmosferu u prestonici, a fotografije sa domaćim izvođačima brzo su postale viralne, posebno među pratiocima na društvenim mrežama.

Riki Martin će u Beogradu nastupiti 16. juna, tj. danas, a njegov dolazak već je označen kao jedan od najzapaženijih muzičkih događaja ove sezone.

Autor: pink.rs