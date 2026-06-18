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Kejt Midlton u haljini srpske dizajnerke: Princeza zablistala u žutom, Vilijamov gest zapalio mreže

Izvor: Kurir.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Alastair Grant ||

Princeza je stigla u kočiji zajedno sa princem Vilijamom, dok su ispred njih bili kralj Čarls i kraljica Kamila.

Nakon dvogodišnjeg odsustva na konjičkim trkama Rojal Askot, Kejt Midlton pojavila se u upečatljivoj žutoj haljini koja je odmah postala jedna od glavnih tema događaja. Princeza je stigla u kočiji zajedno sa princem Vilijamom, dok su ispred njih bili kralj Čarls i kraljica Kamila.

Foto: Tanjug AP/Alastair Grant

Njeno prisustvo izazvalo je oduševljenje među okupljenima, naročito zbog toga što prošle godine nije mogla da prisustvuje manifestaciji tokom perioda oporavka i lečenja.

Foto: Tanjug AP/Alastair Grant

Za ovu priliku Kejt je odabrala elegantnu kreaciju u intenzivnoj žutoj nijansi, koju potpisuje dizajnerka Roksanda Ilinčić. Zanimljivo je da je princeza ovu haljinu već nosila tokom pojedinih važnih javnih pojavljivanja, uključujući zvaničnu posetu Jamajci i finale Vimbldona pre nekoliko godina.

Foto: Tanjug AP/Alastair Grant

Celokupan stajling upotpunila je pažljivo odabranim modnim detaljima, šeširom u istoj boji, luksuznim minđušama, bisernom narukvicom i svetlom torbicom. Princ Vilijam je svoj izgled prilagodio supruzi, pa je na reveru nosio cvetove u žutoj boji.

Pozitivne reakcije javnosti

Foto: Tanjug AP/Alastair Grant

Foto: Tanjug AP/Alastair Grant

Brojni obožavaoci kraljevske porodice nisu krili zadovoljstvo što ponovo vide princezu na jednom od najvažnijih društvenih događaja u Velikoj Britaniji. Na društvenim mrežama nizali su se komentari u kojima su hvaljeni njen izgled, osmeh i elegantan izbor garderobe.

Mnogi su isticali da je Kejt Midlton izgledala besprekorno i da je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih članica kraljevske porodice.

Foto: Tanjug AP/Alastair Grant

Foto: Tanjug AP/Alastair Grant

Autor: Nikola Žugić

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