Ima li kraja vašem bezobrazluku?! Pevačica bljuje vatru zbog otkazane tezge, ispalili je u poslednji čas!

Drama!

Pevačica Zorica Erić, doživela je neprijatno iskustvo jer joj je iznenada otkazan nastup. Ona je otkrila šta se krije iza otkazanog nastupa, pa je žestoko isprozivala kolege.

- Dobila sam poruku u kojoj mi se otkazuje tezga polovinom avgusta jer je, pazite sad ovo otac slavljenicine drugarice koji ima orkestar ponudio da rade za bakšiš. Pa j*bem vam više majku klošarsku. Pa zamislite da ja nekome otkažem i kažem imam bolju ponudu. Ne znam šta je ljudi sa vama, ima li kraja vašem bezobrazluku. Jeste li vi normalni. J*be mi se za tezgu, nije to poenta, ali razlog, hello - napisala je Zorica, pa dodala.

Pevačica nije krila da je u tom periodu potpuno zapostavila svoju decu i porodicu zarad ličnog zadovoljstva:

- Gubila sam emociju prema deci, suprugu, samo sam bila usmerena ka svom ličnom zadovoljstvu. Moja porodica je patila, a mene to nije zanimalo. Moja deca nisu imala odeću da nose, ali sam ja trošila pare na gluposti.

Zorica se nedavno oglasila na mrežama i otkrila da se danas navršava osam godina otkako ne koristi ništa.

- Danas je osam godina. Danas ovako izgledam. Trezvenost mi je donela mnogo toga. Mnogo ljubavi, podrške, prijateljstva, posla, novca, potpuno drugačiji život. Potpuno drugačiji pogleda na sve. Danas sam najbolja verzija sebe. Danas svima mogu biti motivacija da sve možemo ako to iskreno želimo.

Autor: A. Nikolić