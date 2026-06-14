Kad je Stanija ušla pala si u trans: Jovana pevačica brutalno urnisala Aneli, pljušte uvrede! (VIDEO)

Drama!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anastasiji Buđić.

- Meni je Aneli jedna od najdražih u kući. Misloim da si jaka osoba, dobra majak i požrtvovana. Stanija je došla i potvrdila tvoju priču. Viidm da izmešu vas ima neka hemija i da se stvorila emocija. Ostavljam Aneli - rekla je Anastasija.

- Sebičan si i samoživ. Ne vidim tvoj stav u vezi žena sa decom, mislim da ti je to bila usputna vadilica. Mislim da se ona malo više tu zavozala. Aneli, ne volim kada ostaneš bez argumenata i kreneš sa agresijom. Iskrena si i borbena. Ostaviću Aneli - rekla je Vanja P.

- Više mi je muka da slušam tri godine o Nori i najgoroj porodici Ahmić. Mislim da je Aneli folirant, i Asmin isto. O Aneli nemam šta da kažem. Ne znam kakva je ona žrtva i ko nju napada. Stanija kad je ušla pala si u trans. O Filipu ne mislim ništa loše. Nemam osećaj da si me ponizio. Autentičan si i mislim da si prevazišao sve ovo. Ostavljam Filipa - rekla je Jovana pevačica.

- U skladu sa Jovaninom nominacijom i mojim raspoloženjem. Ostavljam Filipa - rekla je Dragana.

Autor: Teodora Mladenović