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TI SI SAMA NESREĆNA I NEMAŠ SREĆE U ŽIVORU: Učesnici sasuli sve lice Aneli Ahmić, pljušte uvrede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Krenuću od Filipa. On je jedan celiki prevarant, folirant, izneo je samo stav da ne želi da bude sa ženom koja ima dete. Ti nemaš druge stavove što se tiče tema. Nisi nikada rekao svoj stav i mišljenje. Za svaku devojku si rekao da je ona posebna samo da bi je osvojio. Karakter ti je nula. Ti nisi zaljubljen u Aneli Ahmić. Ti si nula prijatelj. Ti svom drugu iz detinjstva želiš da j*beš verenicu. Ti si hedonista, muška k*rva. Pogazila si celu svoju porodicu. Otišla si da cviliš i plačeš kod Asmina. Dokazala si koliko si jadna i bedna i koliko ti je rijaliti preči od svega. Ti si sama nesrećna i nemaš sreće u životu. Mislim da ćeš se pomiriti sa Asminom. Ostavljam Filipa. - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveće zlo koje sam videlo je Aneli Ahmić. To je žena koja je spremna na sve. Sita i Grofica je guraju da bude njihov bankomat. Ti si bankomat porodice Ahmić. Prodala je sve što može da se proda, rijaliti joj je bitniji od svega. Apsolutno sam na strani Nore što se tiče Nore jer je sve uradila taktički - rekao je Ivan.

- Vi ste jedne gnjide, jedne vaške. Smeće raspalo - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad uzmem sve u obzir, sve si uradila taktički. Dve odvratne žene, pokvarene.. Ne zasluužuješ da budeš pobednica. Sram bi trebalo da te bude da se dičiš da budeš potencijalna pobeda. Ližeš se sa ljudima koji su ti najviše vređali ćerku. Kvarna si, nikakav si čovek, sve ti je materijalo bitno u životu. Što se tiče Filipa, on je vrlo korektan za razliku od većine ljudi. Kvalitetan momak, iz kulturne porodice. On prevuiše stvari trpi u sebi. Pokazalo se da nije nikakav drug. Kolebam se da li je zaljubljen u Aneli. Ostavljam Filipa - rekao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović

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