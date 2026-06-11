Samo je Luku uspela da uhvati na dete? Anita otkrila da li je sa Boškićem i Đukićem htela da ostane trudna! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zašto stalno pričaš za Luku sve najgore kad si ti ta koja se dopisivala sa Janjušem? - glasilo je pitanje.

- Zato što je za mene najgori. On se na dan moje veridbe čuo sa bivšom devojkom Điđi - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Nakon što se Anđelo odmakao od tebe tvoj cilj je bio da svakog sledećeg uhvatiš na trudnoću. Boškić, Filip, a i braća blizanicu su shvatili ko si. Znala si da je Luka tvoj laki plen. Šta misliš kako će on da se nosi s tim kad vidi ko si i kako ćeš mu doći pred familiju? - glasilo je pitanje.

- Sa Filipom i Boškićem nikad nisam imala takvu temu i naravno da se pazim u odnosima sa kojima ne želim trudnoću. Luku nisam naterala da mi prave dete, koja žena to može? Luka je mnogo iskusniji i namazaniji ne verujem da Anita od 23 godine može da ga manipuliše. Luka sve zna, a kakve izbore je imao pre mene ne verujem da moja prošlost može da utiče na mene - rekla je Anita.

Autor: A. Nikolić