Hvala Bogu da ga je odbacila: Anita slavi dan kad je Aneli odjavila Luku, Ahmićeva odmah uzvratila rafalnom paljbom! (VIDEO)

Drama na samom početku emisije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Možeš li reći iskreno mišljenje o Matoroj bez ulepšavanje jer si jako dvoličan? - glasilo je pitanje.

- Nemam ništa protiv, ona izvrne neke stvari. Nemam loše mišljenje, ne pričam sa strane i kad nešto kažem ja to kažem za stolom. Jednom kad me je Maja nervirala opsovala sam i Matoru, ali nemam ništa protiv - rekao je on.

- Dva puta je prišao da mi se izvini i pruži ruku, ali treći ne mogu. Najlakše je nekog uniziti komentarom. Ja razumem nervozu, imala sam probleme i ja, ali ne zaslužujem da mi to kaže. Ne mislim da ima lepo mišljenje o meni - govorila je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Anitu Stanojlović.

- Kažeš da si pobedila Aneli je rne može da bude sa kr*s šemom, dok si ti sa njenim verenikom. Draga Anita, otpad je najlakše prisvojiti - glasilo je pitanje.

- Nisam pobedila nego rekla da ne mogu da budem sujetna. Ja sam pobedila gde treba u sedmici u superfinalu. Luka nije otpad, a ako je za nju hvala Bogu da ga je odbacila i mi sad čekamo bebu - govorila je Anita.

- Ona priča da on mene nikad nije voleo i da sam mu bila kr*s kombinacija. Ona potencira da me je pobedila u superfinalu, a neka najbolji pobedi, a ona je u tom momentu bila. Ja se za procente ne hvatam. Ona je u odnosu sa Filipom bila odbačena i petljala se u odnos sa Lukom. Ona kaže da je on flertovao sa njom, pa neka sebe smatra pobednicom jer je to radio meni iza leđa - pričala je Aneli.

Autor: A. Nikolić