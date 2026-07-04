Samo da crkneš, do tog mi je stalo: Karleuša u novoj pesmi opisala detalje AGONIJE braka sa Tošićem: Vilu s Dedinja dovela u Šimanovce (FOTO)

U video performansu se mogu videti i štenderi sa Jeleninom scenskom garderobom, obućom, tašnama...

Jelena Karleuša noćas je u finalu muzičkog takmičenja “Pinkove zvezde” posle trogodišnje diskografske pauze predstavila pesmu “Sad je sve okej”. Emotivna balada je ujedno i njen prvi singl sa dugoočekivanog novog albuma “Enigma”, dok druge dve brže pesme, publika može da očekuje 14. jula.

Sudeći po komentarima koji su preplavili društvene mreže, numera “Sad je sve okej” predstavlja jednu od najemotivnijih i najličnijih pesama koje je JK snimila u svojoj karijeri, ali i njen odgovor kroz stihove kako se zaista emotivno osećala tokom braka sa Duškom Tošićem, koji je okončan razvodom.

Replika vile na Dedinju

Kako ništa ne prepušta slučaju, za potrebe snimanja nastupa za ovu baladu, u velikom Pinkovom studiju u Šimanovcima, na bini je napravljena replika pojedinih prostorija Karleušine vile na Dedinju u kojoj živi, kao što je deo njenog garderobera, u kome dominira i velika šminkernica.

U video performansu se mogu videti i štenderi sa Jeleninom scenskom garderobom, obućom, tašnama… Za potrebe snimanja, u studio je dopremljen i njen nameštaj, a tu je bilo i nekoliko pevačicinih kućnih ljubimaca za koje je jako vezana.

Posebno emotivan momenat celoj priči dali su i Jelenine ćerke Atina i Nika, gde smo videli koliko one znače kao podrška svojoj mami, dok se ona godinama sama borila da i pored svih problema svoju porodicu održi na okupu.

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Stihovi ove autobiografske pesme u kojoj se pominje i reč “razvod” tako simbolično predstavljaju Jelenin odgovor na sve ono što je godinama prećutkivala i čuvala dalje od očiju javnosti, pa su mnogima potekle i suze od ove svojevrsne “ispovesti”, koja već beleži ogroman broj pregleda na Jutjubu.

- Za one koji ne kapiraju, sama je sa ćerkama, peva Dušku, od sebe se razvodi jer je sve vreme tokom braka s njim, na kraju krajeva, bila sama. Fenomenalna pesma! Karleuša bukvalno svako sranje iz svog života preživela i okrenula u svoju korist. Ne znam kako uspeva i odakle joj snage. Stati pa gledati - samo su neki od komentara na novu baladu.

Inače, priprema za snimanje performansa trajala je danima, a ovo je ujedno bio i jedan od najskupljih projekata ikada snimljenih za potrebe neke emisije na Pink televiziji, koji može da parira najvećim svetskim produkcijama.

Reči pesme “Sad je sve okej”:

Ti, ženo u ogledalu, više ti nema pomoći, jer takve kao što si ti, polude od nemoći. Niko te nije terao da uvek biraš pogrešnog, tvoj supertalenat je to da dobro okreneš na zlo. I ta razmazana šminka, ti nisi više klinka, on opet nije tu, ostavljaš mu poruku

Zovem te, halo, samo da crkneš do tog mi je stalo, dok samoj sebi ja nazdravljam i samu sebe ja ostavljam. Zovem te, halo, da lažem da nije mi stalo, dok samu sebe ja zavodim i od sebe se razvodim.

Sad je sve okej. Halo, javi se, budalo, ovaj put ne blеfiram, sad je sve okej. Halo, sad mi nijе stalo, u ženu u ogledalu ja repetiram

Monstrume u ogledalu, šta si mi to uradila? Vrištiš i bacaš se na pod, al' to si ti, to nisam ja. Niko te nije terao da opet biraš pogrešnog. Tvoj supertalenat je to da dobro okreneš na zlo i ta razmazana šminka, ti nisi više klinka, on opet nije tu, ostavljaš mu poruku. Zadnju poruku

Autor: Nikola Žugić