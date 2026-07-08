Tajne poruke: Ovo je istina o drami princa Harija i Megan Markl zbog koje su svi besni

Prošlog petka, članovi ekskluzivne WhatsApp grupe koju vodi direktor komunikacija Saseksovih, Lijam Magir, primili su iscrpnu poruku.

Samo dan nakon što su odabrani novinari dobili detaljan plan poseta Saseksovih, stigao je hladan tuš i otkazivanje zbog odluke britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi s policijskim oobezbeđenjem. Analitičari i novinari sada optužuju prina Harija i Megan Markl da su nedeljama planirali medijsku ofanzivu ne bi li primorali kralja na intervenciju kod vlade. Sve je rezultiralo besom medija koji su, prenoseći PR objave, nesvesno obmanuli britansku javnost.

Detaljan plan i neočekivani preokret

Prošlog petka, članovi ekskluzivne WhatsApp grupe koju vodi direktor komunikacija Saseksovih, Lijam Magir, primili su iscrpnu poruku.U njoj je potvrđeno da princ Hari i Megan Markl sledeće nedelje dolaze u Veliku Britaniju s decom, sedmogodišnjim Arčijem i petogodišnjom Lilibet. Bio bi to prvi dolazak dece na Ostrvo od proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete u junu 2022. godine. Novinarima je takođe potvrđeno da će porodica odsesti u jednoj od kraljevskih rezidencija, što je značajna vest s obzirom na to da su 2023. godine izgubili pravo na korišćenje svog bivšeg doma, Frogmore Cottagea.

Sporno obezbeđenje

Vest su odmah preneli vodeći mediji poput BBC-ja, ali idućeg dana je usledio šok. Nakon što je The Sun objavio da je odbor Ministarstva unutrašnjih poslova odbio Harijev zahtev za automatskom, porezom finansiranom policijskom zaštitom, u WhatsApp grupu stigla je nova poruka. U njoj je stajalo da Hari "ponovo razmatra" dolazak porodice zbog pitanja bezbednosti. Novinarka BBC-ja Danijela Relf i drugi dopisnici morali su da objave dramatičan obrt manje od 24 sata nakon prvobitne vesti. Pravila Ministarstva zapravo se nisu menjala od 2020. godine, kada je par napustio kraljevske dužnosti, a istu odluku je prošle godine potvrdio i sud naglasivši da se preseljenjem u inostranstvo gubi pravo na automatsko obezbeđenje.

Optužbe za emocionalnu ucenu

Ovakav nagli obrt izazvao je oštre reakcije novinara koji su morali da demantuju sopstvene tekstove. Novinar Tom Sajkis iz američkog Daily Beasta javno je prozvao par, tvrdeći da je cela medijska kampanja, meseci pregovora s palatom i zahtevi za smeštajem bila samo pomno koreografisana predstava. Prema njegovim rečima, cilj je bio izvršiti pritisak na kralja Čarlsa kako bi on intervenisao kod vlade oko odluke o bezbednosti, što je Čarls odbio da učini. Sajkis je taj potez nazvao "vrhuncem Harijeve emocionalne ucene".

Autor: M.K.