Zašto niko ne želi da živi u vili princa Harija i Megan Markl? Vredna 2.4 miliona funti, rajski vrt, a kao da je ukleta

Dok su Hari i Megan boravili u njoj bašta je bila prepuna labudova, a baštovani su brinuli o cveću koje je davalo izgled kao da ste u raju!

Iako su se princ Hari i Megan Markl još 2020. godine preselili u Sjedinjene Američke Države, njihova nekadašnja rezidencija u Vindzoru i danas stoji prazna. Par je sada potpuno posvećen životu u Montecitu u Kaliforniji, gde sa decom uživa na raskošnom imanju okruženom sa sedam hektara zemljišta. Međutim, njihova bivša kuća, poznata kao Frogmor kotidž, ni šest godina kasnije nije dobila nove stanare.

Ključevi vraćeni po nalogu kralja

Nakon odlaska iz Velike Britanije, Frogmor kotidž je još nekoliko godina služio kao njihova zvanična baza u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tamo su odsedali tokom važnih događaja, uključujući proslavu Platinastog jubileja kraljice i sahranu kraljice Elizabete.

Ipak, 2023. godine kralj Čarls III zatražio je od para da vrati ključeve rezidencije, čime je njihova veza sa imanjem i formalno okončana. Kada su se pojavile informacije da bi princ Endru mogao da napusti svoju rezidenciju i preseli se u Frogmor kotidž, mnogi su očekivali da će upravo on postati novi stanar. Međutim, do toga nikada nije došlo. Kasnije se spekulisalo da bi kuća mogla da bude ponuđena i princu Vilijamu i njegovoj supruzi Kejt, ali je i ta opcija otpala.

Prema navodima britanskih medija, jedan od razloga mogao bi biti prostor. Frogmor kotidž ima pet spavaćih soba, što navodno nije odgovaralo potrebama Vilijama i Kejt, koji danas žive u znatno većoj porodičnoj kući sa osam spavaćih soba.

Renoviranje po meri Harija i Megan

Pre nego što su se uselili, Hari i Megan sproveli su opsežno renoviranje vredno oko 2,4 miliona funti. Radovi su obuhvatali zamenu instalacija, ugradnju nove toplotne pumpe, obnovu podova i plafonskih greda, kao i potpuno uređenje enterijera prema njihovom ukusu.

Među detaljima koji su privukli pažnju našle su se bakarna kada i veganske boje za zidove. Nakon što su napustili kraljevske dužnosti, supružnici su vratili novac uložen u renoviranje. Ipak, stručnjaci smatraju da bi prilagođavanje kuće novim stanarima zahtevalo dodatna velika ulaganja, što bi mogao biti jedan od razloga zbog kojih objekat i dalje nije u upotrebi.

Za razliku od malog i pomalo skučenog Notingem kotidža, o kojem je Hari govorio bez mnogo oduševljenja, Frogmor je zauzimao posebno mesto u srcima vojvode i vojvotkinje od Saseksa. U svojim memoarima "Rezerva", Hari je opisao koliko su uživali u životu na tom imanju.

- Obožavali smo to mesto od prvog trenutka. Imali smo osećaj kao da nam je suđeno da živimo tamo - napisao je.

Prisetio se i svakodnevnih šetnji kroz vrtove, susreta sa kraljičinim baštovanima i čak jednog posebno mrzovoljnog labuda kojeg su nazvali Stiv.

- Jedva smo čekali da se probudimo, prošetamo kroz vrtove i obiđemo labudove. Upoznali smo baštovane, naučili njihova imena i imena cveća. Bili su oduševljeni koliko smo cenili njihov rad - napisao je Hari.

I dok Hari i Megan grade novi život daleko od britanske kraljevske porodice, njihova nekadašnja rezidencija ostaje prazna, kao podsetnik na jedno kratko, ali veoma burno poglavlje njihove kraljevske priče.

Autor: Nikola Žugić