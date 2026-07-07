Andrija Bajić zbog srčanih problema na intenzivnoj nezi, a njegova 41 godinu mlađa supruga Mala Cana proživljava agoniju: Nije prvi put da me je njegova ćerka napala, SKOČILA DA ME BIJE

Drama!

Legendarni pevač narodne muzike Andrija Bajić primljen je u ponedeljak na Vojnomedicinsku akademiju zbog srčane dekompenzacije, odnosno akutnog pogoršanja srčanog popuštanja. Nakon prijema, zadržan je na Odeljenju urgentne interne medicine – jedinici intenzivne nege, gde je pod stalnim nadzorom lekara.

Mala Cana, njegova supruga, koja je inače 41 godinu mlađa od njega, navodno je doživela agoniju jer su je pevačeve ćerke izbacile iz bolničke sobe, za medije progovorila o odnosu sa njegovim ćerkama od kojih je mlađa, kao i o podeli imovine.

Iako su Andrija i Mala Cana nedavno tvrdili da su njegove ćerke prihvatile njihovu ljubav, pevačica sada kaže drugačije.

- Mi smo lagali da je sve u redu, ali nije. Sada u bolnici nije prvi put da me je njegova ćerka napala i skočila na mene da me bije. Istina je da sam ja Andriji rekla da prepiše njima porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se i on i ja obezbedili. Mi smo pobegli od njih u Devojački bunar, zato smo se i sklonili iz Beograda zbog njih. Sada, kada je Andrija završio u bolnici, ja sam kao žena imala prava da uđem u posete, a one su govorile lekarima da sam ja lažna žena, da nisam svesna šta me čeka. Pričale su kako sam falsifikovala venčani list i pretile da će da obore ugovor o izdržavanju - rekla je Cana za medije.

Autor: R.L.