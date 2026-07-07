AKTUELNO

Domaći

Andrija Bajić zbog srčanih problema na intenzivnoj nezi, a njegova 41 godinu mlađa supruga Mala Cana proživljava agoniju: Nije prvi put da me je njegova ćerka napala, SKOČILA DA ME BIJE

Izvor: Blic/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Legendarni pevač narodne muzike Andrija Bajić primljen je u ponedeljak na Vojnomedicinsku akademiju zbog srčane dekompenzacije, odnosno akutnog pogoršanja srčanog popuštanja. Nakon prijema, zadržan je na Odeljenju urgentne interne medicine – jedinici intenzivne nege, gde je pod stalnim nadzorom lekara.

Foto: TV Pink Printscreen

Mala Cana, njegova supruga, koja je inače 41 godinu mlađa od njega, navodno je doživela agoniju jer su je pevačeve ćerke izbacile iz bolničke sobe, za medije progovorila o odnosu sa njegovim ćerkama od kojih je mlađa, kao i o podeli imovine.

Iako su Andrija i Mala Cana nedavno tvrdili da su njegove ćerke prihvatile njihovu ljubav, pevačica sada kaže drugačije.

- Mi smo lagali da je sve u redu, ali nije. Sada u bolnici nije prvi put da me je njegova ćerka napala i skočila na mene da me bije. Istina je da sam ja Andriji rekla da prepiše njima porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se i on i ja obezbedili. Mi smo pobegli od njih u Devojački bunar, zato smo se i sklonili iz Beograda zbog njih. Sada, kada je Andrija završio u bolnici, ja sam kao žena imala prava da uđem u posete, a one su govorile lekarima da sam ja lažna žena, da nisam svesna šta me čeka. Pričale su kako sam falsifikovala venčani list i pretile da će da obore ugovor o izdržavanju - rekla je Cana za medije.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Andrija Bajić

#Mala Cana

POVEZANE VESTI

Domaći

Andrija Bajić doživeo moždani udar! Mala Cana van sebe: Loše je, životno je ugrožen

Domaći

Pevač i njegova 41 godinu mlađa supruga prvi put javno kod Amidžića: 15 godina smo u braku, razlika u godinama nam nije prepreka ni u čemu!

Domaći

Mala Cana je u braku sa 41. godinu starijim kolegom, a kuma na venčanju bila joj je ova POZNATA PEVAČICA!

Domaći

Bora je bio naš prijatelj, stalno smo se viđali! Andrija Bajić i Mala Cana otkrili da li je ona bila u EMOTIVNOJ VEZI SA DRLJAČOM!

Zadruga

On je moj najveći blam: Stanija shvatila da se za 41 godinu života nikad nije obrukala kao sa Asminom! (VIDEO)

Zadruga

Zbog toga me je odjavio: Stanija otkrila zašto je pukla tikva sa Anđelom, ne prestaje da ga pecka za Kačavendu! (VIDEO)