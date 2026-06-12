Zbog toga me je odjavio: Stanija otkrila zašto je pukla tikva sa Anđelom, ne prestaje da ga pecka za Kačavendu! (VIDEO)

Nova drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju flert Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević.

- Neće napolju ništa biti sad to kažem. Ja bih mogla sad za Anđela svašta da pričam i krenuo bi haos. Ja sam njega pitala da li je čist, samo sam njega izdvojila. Mi smo odlučili da budemo drugari. Raspravljali smo se pre neki dan i rekao mi je da je sa Boginjom radio jer nisam čista zbog Jevreja i aplikacija. Mi zapravo na ovom klipu pričamo o Mileni. Ja sam rekla da sam bila u glavnom sa mlađim muškarcima ili moje godište, ali ne znam koliko je Milena stanija od njega. Nešto smo se peckali jer je rekao da će čokoladu da mi pošalje. Anđelo je mene odjavio juče jer sam rekla da sam u inat Ivanu sela pored njega i zbog toga me je odjavio - govorila je Stanija.

- Ona priča o Mileni, kaže da je tek sad shvatila neke stvari i lupeta gluposti. Ona kad je rekla da ja nisam bio čist rekao sam da jesam, ali sam imala takav odnos sa Boginjom, ali je onda i ona ušla i pričala o Jevreju. Ja uvek mogu da uđem u raspravu jer pamtim sve detalje otkako je ušla i o čemu je pričala. Ja sam rekao da će da vidi kakve odnose imam sa drugaricama napolju - dodao je Anđelo.

Autor: A. Nikolić