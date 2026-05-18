Pukla od ljubomore: Aneli napala Anđela zbog Stanije, on je odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Nova drama!

Aneli Ahmić nastavila je svoju podelu budžeta, a svog prijatelja Lepog Miću nagradila je velikim budžetom i lepim rečima, iako su pre samo par dana imali žestoku svađu.

- Mićo, ti ni uz najgora pitanja nisi poklekao i stojiš iza mene, a rekao si da ćeš i do kraja da budeš uz mene. Naš odnos je poseban. Ja tebe volim, tako će da ostane. Kad ti nešto u besu kažem nemoj da mi zameriš, a znam i da ti to meni ne zameraš. Mi smo jednom u osmici nismo pričali mesec dana. Ti si moj oslonac - govorila je ona.

- Brani svoju istinu i ne posustaj - rekao je Mića.

Anđelo Ranković dobio je mali budžet.

- Razočarao si me nekim postupcima. Nemam mržnju prema tebi. Imam osećaj da si ti sudelovao u nekim stvarima dok ja nisam ušla i da si se spremao za taj ulazak. Ti ja smo se družili iskreno, iskreno sam te gotivila. Ja tebe gotivim i dalje čim se u prolazu nasmejemo. Naš odnos nije isti, neće ni biti verovatno i tako je najbolje. Ti si meni zamerio kad sam rekla za otpadak. Mislim da je Stanija ciljano ušla i rekla da si Apolon jer zna da smo ti i ja dobijalo poklone, a ona je htela da ubaci prste u to. Ti si pao na testu, prešaltao si se na nju i razočarao si me. Ti si mene drugačije komentarisao. Ti si folirant u nekim situacijama - nastavila je Aneli.

- Možda sam ja odavno video neke stvari. Mi se nemo družiti. Ti si rekla kako ja tebe mrzim - rekao je Anđelo.

- Ti izvrćeš reči - besnela je ona.

- Ja sam pokazao da tebe ne mrzim, a ti si pre dve nedelje rekla da imaš takav osećaj - pričao je Ranković.

Autor: A. Nikolić