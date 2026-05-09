Muva se sa Anđelom, a gori od ljubomore zbog Filipa: Boginja ponovo zbog Đukića urniše devojke, žestoko napala Dušicu! (VIDEO)

Drama!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koje vodu i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Oni su ugostili utorak devojke Dušicu Đokić, Vanju Prodanović i Tanju Boginju.

- Vanja zasmetalo ti je nešto kod Boginje i Anđela i primetila si da je ona folirant .

- Nije mi ništa zasmetalo. Tanja je mene informisala o njihovom razgvooru drugačije nego što je bio za stolom i tu mi je on folirant. Boginja je meni zamerila jer sam uletela u razgovor. Ja mislim da se Anđelu dopada Tanja, da je umoran od starleta i da mu prija njena energija koja nije rijaliti. Tanja je ponižena kao i sa Filipom. Stanija je neko kojoj odgovara priča, vizealizuovala je njih kao par do kraja, kao i Anđelo. Oni to furaju zarad naroda, a ne želim da Boginju neko pravi budalom - govorila je Vanja.

- On radi mene, ja radim njega. Mi ćemo da igramo i niko ne može da utiče na to - rekla je Boginja.

- Popustile su nam kočnice i bili smo mnogo pijani, pa smo zaboravili na kamere. Ljubii smo se i grlili, a bilo je i prljavih reči. Ja ne znam da li da plačem ili da se smejem. Ja bih više volela da se kaže da sam ovo radila zarad opstanka i da se to tako gleda. Ima tu peckanja već dva meseca, pogotovo zadnjih mesec dana. Moram da budem iskrena da mene sam s*ks ne radi, nego više te neke druge stvari - govorila je Dušica.

- Bolje da si d*kala nego što ti je gurao ruku u p*čku - dodala je Boginja.

- Mene radi kad me neko loži da me dovodi do ludila, a da mu ništa ne dam. Mene radi da ja nekog ložim - pričala je Dušica.

- Meni samo nije jasno da neko onoliko plače zbog poljupca, a da ga ovoga nije blam. Ja vidim da si ti srećna. Ja mislim da je ovo borba za opstanak - rekla je Boginja.

