Pokušala da pomrsi konce: Boginja hoće da zavadi Maju i Neria, gori od ljubomore zbog Luke! (VIDEO)

Drama!

Tokom "Igre istine" Luka Vujović pitao je Jovanu Tomić Matoru kakvi su joj planovi i da li će se ostvariti kao majka u odnosu sa Draganom Stojančević.

- Dogovorile smo se da prvo ja rodim jer sam starija, a onda ona. Meni sat otkucava, želja mi je da se ostvarim. Ja viidm najsavršeniju budžnost, poštuje me i ponaša se kao zauzeta i normalna devojka. Pitanje za Neria kad bi hipotetički došla Sita za Novu godinu i kad bi rekla da se kaje za sve što je uradila i da prihvata Hanu jer je bitinij vaš odnos, da li bi pružio ruku pomirenja? - pitala je Matora.

- Ne bih joj pružio ruku jer ona napolju blati dete. Ne bih joj tek tako poverovao da se kaje - rekao je Nerio, a onda pitao Jovana šta se dešava sa njom i Milosavom:

- Mi smo u svađi jer sam rekao da treba da se distanciramo, a ona je izvrnula i rekla da sam ja rekao da je ona smeće. To nije bilo baš tako - rekao je Jovan.

- Hana, šta misliš o tome što je vaša kuma Maja ispalila Elitoviziju zbog Luke? - pitala je Boginja.

- To je njena stvar, a Elitoviziji nije ni na radaru. Ja sam odmah saznala šta se događa i rekla je da će da mi objasni zbog čega, a nama to nije velika stvar - rekla je Hana.

- Čoveku je došla žena naravno da treba njih dvoje da nastupaju. Ja sam se dogovorila sa Lukicom. Ja sam htela da kažem da ću da nastupam sa njim. Nerio kad ne bi imao para bilo bi drugačije, ali pošto su u vezi normalno da će njih dvoje da nastupaju. Nas niko ne može da posvađa - govorila je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić