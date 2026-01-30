Ponovo zakuvala Maja Marinković: Boginja izgorela od ljubomore i pukla na Filipa, on joj odmah skratio jezik! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari najgledanijeg rijalitija u regionu imali su priliku da pogledaju poljubac Filipa Đukića i Tanje Boginje.

- Volimo da se ljubimo. Šta da kažem? Neka priča on - rekla je Boginja.

- Miki je rekao da mu se sviđa Boginja, Filip mu je drug, Kačavenda rekal da bi bila sa Filipom. Treba svi da se izgaze. Hoću i ja ako ćemo svi da se j*bemo - govorila je Matora.

- Poljubili smo se i prošlu žurku, isto je bilo. Nisam bio pijan ni ovu, ni prošlu. Zagrlimo se, poljubimo se. Ja sam se izjasnio, neću da se pravdam u kakvom sam odnosu. Moram neke stvari da raščivijam sa sobom u glavi, preterao sam sa nekim stvarima na koje nisam ponosan. Ako treba doći će do razgovora i reći ću joj šta može, a šta ne može da očekuje. Za sad je ovako, ali u vezi nismo - govorio je Filip.

- Filip ispao najgori jer nije hteo da prizna Anitu, a najpametniji je od svih muškaraca. On je naučio na svojim greškama, a mi neki nismo. Ja mu ništa ne zameram jer su sve devojke htele, a ako hoće vezu on se upoznaje. Prija mu Boginja jer se drugačije ponaša, stidljivo, detinjasto i to mu je zanimljivo jer sigurno nije imao skoro odnos sa devojkom koja se ponaša kao dete - komentarisao je Bora Santana.

- Boginja je drugačija i to Filip vidi. Ovo lagano muvanje i ući će u vezu. Filip hoće da je proveri, a mislim da ona prolazi sve testove - rekao je Sale Luks.

- Prirodna selekcija, podržavam. Sebe ne vidim u ovome i nisam u toj priči - dodala je Maja Marinković.

- Ne volim ovako prevrljive devojke koje misle da im niko ništa ne može. Sara joj se šlihta, a rekla mi je: "Maja mi je nešto pričala, ali ništa nisam slušala i samo potvrđivala". Ona sa mnom ne može u sukob, nego mi je dovela Asmina da je brani. Ona verovatno ima taj neki inat da sve mora da bude njeno. Vidimo sad kako se on petlja u Lukin i Anitin odnos, to je Maja - pričala je Boginja.

- Nemam taj žar prema njoj. Ona je uhvatila foru, dala je svoj maksimum koliko može da se uljudi i da ne liči na strašilo. Pokušale su da me gurnu na žurki, sve što je rekla nije bilo tako. Ja sam đuskala i videla sam na ogledalu kako me provociraju, pa sam prišla Asminu. Nameštale su se tu, ne mogu ja da određujem gde će ko, ali je to klasična provokacija. Svi znaju kako funkcionišem i neću nikoga da diram prva, ali bude li bilo dodira neka dođe ko god hoće, ali ne preporučujem. Žena uličarka, izgleda kao da je krenula da pljačka neku trafiku - rekla je Maja.

- Ajde da se setimo Maje kakva je bila kad je ovde ušla i ti si našla da ponižavaš devojke. Imaš neke tikove, poradi na sebi - rekla je Boginja.

- Ne zanimaju me ženske svađe, niti da se mešam u ovo. Treća osoba ne može da utiče ako imaš nešto u glavi. Ja sam donosio svoje odluke. Ženske svađe me ne zanimaju, pa se možda pomire za pet dana i budu top - pričao je Filip.

- Dobro, ajde brani je - odbrusila je Boginja.

- Evo ovo je prvo što mi se ne sviđa. Zabole me k*rac da branim bilo koga. Znam ja kako ovde funkcionišu stvari ovde. Maja ne može da rastavi mene i nju, ja sam hteo da odem kod nje. Ne može ona da se ljuti jer ja imam ovakvo mišljenje. Niko ne može da me natera na nešto ako ja to ne želim. Ja i dalje stojim pri tome da razmišljam o devojci koja je spolja i to pričam od prvog dana - rekao je Đukić.

