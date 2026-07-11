Arijana Grande više neće biti deo Američke horor priče: Glumica otkrila razlog

Slavna glumica i pevačica Arijana Grande otkrila je da neće učestvovati u novoj sezoni "Američke horor priče" zbog turneje.

Arijana Grande više neće biti deo 13. sezone serije „Američka horor priča“. Pop zvezda se povukla iz FX-ove produkcije zbog problema sa rasporedom usled svoje „Eternal Sunshine“ turneje, saznaje Variety iz izvora bliskih projektu.

Grande je ranije nagovestila svoje pojavljivanje u seriji Rajana Marfija tokom novembarskog intervjua za Variety, rekavši da bi verovatno igrala malu ulogu.

„Znam jedan mali deo informacija. Ono što znam ne smem da kažem“, izjavila je. „Ulazim u taj svet na način o kojem još uvek ne znam mnogo… Dobila sam poruku, veoma uzbudljivu poruku [od Rajana]. Verovatno ću imati veoma malu ulogu u tome, ali biće mi drago da budem deo toga, jer sve njih obožavam.“

#ArianaGrande teases her role in the upcoming season of #AmericanHorrorStory at the 2025 Governors Awards. pic.twitter.com/RqmNZI0yNC — Variety (@Variety) 17. новембар 2025.

Arijanin izgled na premijeri filma pokrenuo lavinu komentara

Premijera filma "Wicked: For Good" u Londonu 10. novembra trebalo je da bude slavlje za Arijanu Grande, ali njena spektakularna vintidž haljina ostala je u senci zabrinutosti obožavatelja. Na društvenim mrežama mnogi su komentarisali umoran izgled pop zvezde, a neki su fotografije s događaja opisali kao "duboko uznemirujuće", pitajući se da li joj je uloga života "iscprila svu snagu".

Pojavljivanje Arijane Grande trebalo je da bude trijumfalni trenutak. Za premijeru ju je stilista Lo Roač obukao u retku, 73 godine staru crnu balsku haljinu s jednim ramenom, koju je 1952. dizajnirao legendarni kostimograf "Čarobnjaka iz Oza", Gilbert Ejdrijen.

Apel pevačice: "Budimo nežniji"

Aktuelna zabrinutost zbog njenog izgleda mnoge je podsetila na video koji je pevačica objavila na TikToku 2023. godine, u kom je zamolila ljude da budu obzirniji.

- Mislim da bi trebalo da budemo nežniji i manje slobodni da komentarišemo tuđa tela, bez obzira na sve - rekla je tada.

Cena uloge iz snova

Grande je za magazin "People" otkrila da je haljina za nju imala duboko lično značenje. "Imati je sada u ličnoj vintidž kolekciji i nositi nešto što je on napravio na ovom crvenom tepihu je tako emotivno i značajno", rekla je, dodavši kako su ona i Roač "mnogo puta plakali tokom probe". Ni posebna haljina nije mogla da skrene pažnju s njenog umora

Autor: Nikola Žugić