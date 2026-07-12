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Našoj pevačici uništeno imanje zbog nevremena! Po kiši trči i pokušava da spasi cveće: Ode bunar, odoše pernunike (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Dragica Zlatić živi u svom rodnom Čačku, a sada je podelila snimak na društvenim mrežama na kojima se vidi strašno nevreme koje uništava njeno dvorište.

Na snimku se može videti kako Dragica trči po dvorištu i sklanja cveće koje je u saksijama, a već na sledećem snimku sakrivena ispod trema usnimila je kako nevreme tutnji kroz njeno dvorište pa je u opisu napisala: Ode bunar, odoše preunike, šta je ovo majko sveta!

Foto: Instagram.com

Po njenom glasu i reakciji bilo je više nego jasno da je ostala zatečena vremenskim nepogodama koje su u rekordnom roku opustošile ovaj deo Srbije.

Foto: Instagram.com

Vidno uznemirena i iznenađena jačinom oluje koja je nosila sve pred sobom, Dragica je snimila crne oblake i stravične udare vetra.

Foto: Instagram.com

Dragica je i iskreno otkrila šta treba da poseduje jedan muškarac koji bi joj bio idealan partner.

- Ja samo tražim nekoga s kim mogu da slavim slavu, mislim da sam sa tim sve rekla - rekla je za Ekskluziv.

Foto: Instagram.com

Stidela se života na selu

Dragica Zlatić nedavno je govorila i o svojim skromnim počecima, kao i životu na selu. U jednom trenutku svog života, Dragica se stidela seoskog života, posebno kada je trebalo da obavlja poslove poput čuvanja koza.

- Ja peti-šesti razred, blam te da živiš, a kamoli da te vidi neko sa kozom. Šetam kozu i vidim drugare iz škole, krenuli na kupanje i da me ne bi videli i zezali, ja vidim neke koprive i legnem dok nisu prošli - ispričala je Dragica koja je od ovog skrivanja dobila plikove i lečila se čak dve nedelje.

- Sada bih uzela pet koza i dovela ovde u studio, jer znam da to nije sramota, ali kad si mali te stvari ne razumeš.

Autor: N.B.

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