Madona i britanska kraljica su rođake?! Otkriće rodbinske veze ostavilo sve u čudu, u sve upletena još jedna pevačica

Istraživanja pokazuju da Madona i kraljica Kamila dele zajedničke pretke iz 17. veka. Pročitajte kako su povezane sa još jednom pevačicom.

Iako je Madona (67) već decenijama jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda, manje je poznata činjenica da je u dalekom srodstvu sa britanskom kraljicom Kamilom. Ova zanimljiva veza ponovo je privukla pažnju nakon što se proširila društvenim mrežama.

„Otkrili“ vezu na Reditu

Raspravu je pokrenula objava jednog korisnika Redita, koji je podelio svoje iznenađenje navodnom porodičnom povezanošću poznatih ličnosti i britanske kraljevske porodice.

„Danas sam saznao da su Madona i Selin Dion daleke rođake Kamile Parker Bouls, odnosno kraljice Kamile, supruge kralja Čarlsa“, napisao je.

Objava je izazvala brojne reakcije. Neki korisnici komentarisali su da nije neobično što se među poznatim ličnostima mogu pronaći daleke porodične veze sa plemstvom.

„Zanimljivo je koliko je poznatih ljudi na neki način povezano sa plemstvom“, napisao je jedan korisnik.

Drugi se našalio na račun Madonine kratke faze britanskog akcenta početkom 2010-ih.„Znači, odatle joj se odjednom pojavio britanski akcenat“, našalio se.

Bilo je i onih koji su doveli u pitanje koliko takve veze zapravo znače.„Ako gledamo DNK, svi smo mi jedni drugima daleki rođaci“, napisao je jedan korisnik.

Dele pretke iz 17. vekaIako je ova informacija iznenadila mnoge, daleko srodstvo između Madone i kraljice Kamile zaista se pojavljuje u genealoškim istraživanjima.

Prema pisanju časopisa Vuman end Hom, Madona i Selin Dion povezane su sa kraljicom Kamilom preko istog francusko-kanadskog para koji je živeo u 17. veku.„Genealoška istraživanja povezala su kraljicu Kamilu sa dve poznate pop zvezde. I Madona i Selin Dion potomci su istog francusko-kanadskog para koji je živeo u 17. veku“, navodi časopis.

Prema tim istraživanjima, istu porodičnu vezu ima i glumica Anđelina Džoli.

Veza vodi do francuskih doseljenika u Kanadi

Madona i Kamila nisu bliske rođake, već dele veoma dalekog zajedničkog pretka. Njihova povezanost vodi do porodice koja je živela u francuskom delu Kanade tokom 17. veka. Do tih podataka došlo se analizom istorijskih zapisa i genealoških baza podataka, među kojima je i sajt Ansestri.

Autor: M.K.