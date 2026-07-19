Kaći Živković dečko iz publike na nastupu poklonio Rolex, svi pričaju o onome što je uradila: Kajaćeš se kad se otrezniš

Katarina Živković ponovo je dospela u centar pažnje, ovoga puta zbog nesvakidašnjeg trenutka koji se dogodio na njenom nastupu i koji je ubrzo postao glavna tema na društvenim mrežama.

Dok je izvodila pesmu "Kad te ne volim", publika je pevala uglas, a posebno emotivna atmosfera nastala je tokom stihova: "Šta poželiš to i dobiješ, lake žene lako kupuješ, dobra kola, sat i cipele, ali mene ne možeš." Upravo tada jedan mladić iz publike prišao je bini, skinuo skupoceni Rolex sa ruke i pružio ga pevačici kao znak divljenja.

Katarina je na trenutak uzela sat, pogledala ga, a zatim pokazala da joj materijalne stvari nisu prioritet. Obratila se obožavaocu uz osmeh i kroz šalu poručila:

- Pokajaćeš se kad se otrezniš, tako da ti vraćam sat!

Iako je mladić pokušavao da je ubedi da prihvati vredan poklon, pevačica je ostala pri svom stavu. Ljubazno je odbila Rolex i vratila ga vlasniku, čime je izazvala aplauz prisutnih i brojne pozitivne reakcije.

Podsetimo, Katarina je nedavno govorila o periodu kada je tek gradila karijeru, ističući koliko su se tekstovi koje je pevala razlikovali od života koji je tada vodila.

- Pevala sam o nekim cipelama, kolima, skupim satovima, a vozila sam se autobusom od Leskovca do Beograda, pa gradski prevoz, takmičenje. Morala sam paralelno da završim i srednju školu, ali sam bila uporna i nisam odustajala – ispričala je pevačica, prisetivši se svojih početaka.

Autor: D. T.