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Ovo je ćerka Nevene Hot koja je poginula u Borči! Imala je samo 23 godine

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Devojka koja je tragično izgubila život u Borči u saobraćajnoj nesreći je Anastasija T, ćerka Nevene Hot, a sada smo došli do njihove zajedničke fotografije.

Preminula Anastasija je likom mnogo podsećala na svoju majku Nevenu koja je popularnost stekla kao glumica u filmovima za odrasle, ali i učešćem u rijalitiju.

Sada, nakon tužne vesti, isplivala je fotografija majke i ćerke, nastala na Neveninom venčanju. Njih dve su prisno grlile jedna drugu, držeći se za ruku, što ostavlja utisak bliskosti i povezanosti.

Foto: Instagram.com

Sa gotovo istim frizurama i sličnim haljinama, njih dve su tada pozirale pred kamerom, a sada je ova fotografija ostala kao večna uspomena na ljubav majke Nevene i ćerke Anastasije.

Stravična nesreća

Do ove tragične nezgode došlo je kada je automobil marke "Fiat" kojim je upravljala Anastasija izleteo sa puta i udario u betonski zid, a zatim se auto prevrnuo na krov usled siline udarca.

U tom momentu je sa njom bila na mestu suvozača devojka D. N. sa kojom je Anastasija prevezena u Urgentni centar, nakon čega je ubrzo i preminula.

Emotivno oglašavanje neutešne majke

Nevena se na emotivan način oprostila od svoje nastradale ćerke putem Fejsbuka, uz zajedničku fotografiju i srceparajuće reči.

- Bila si moje srce, moja najveća sreća i smisao mog života. Od trenutka kada si došla na svet, učinila si me najsrećnijom osobom i pokazala mi šta znači bezuslovna ljubav. Nijedna reč ne može opisati koliko si mi značila. Bila si moj ponos, moja snaga, moj osmeh i ono najvrednije što sam ikada imala. Zauvek ćeš ostati najvažniji deo mog života.

Foto: Facebook Printscreen

Odlazak može da razdvoji tela, ali nikada ljubav. Nosiću te u svom srcu dok dišem. Svaki moj dan biće ispunjen uspomenama na tvoj osmeh, tvoju dobrotu i svu sreću koju si mi donela. Nikada te neću zaboraviti. Voleću te beskrajno, do poslednjeg daha. Hvala ti što si bila moja ćerka i što si mi podarila najlepšu ljubav koju jedna majka može da oseti. Obećavam da sve želje koje si imala i snove tvoja majka će za tebe ispuniti. Počivaj u miru, anđele moj. Jednog dana ćemo se ponovo sresti - napisala je neutešna Nevena Hot.

Autor: D. T.

#nevena hot

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