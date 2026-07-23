TUČA NA BANJICI! Naši poznati influenseri se pobili nasred ulice

Incident se dogodio u Crnotravskoj ulici na beogradskom naselju Banjica.

Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak tuče u kojem su učestvovali poznati Instagram influenseri, Lazar Amidžić i Stefan Čolović.

Prema prvim informacijama, ovaj incident se dogodio u Crnotravskoj ulici na beogradskom naselju Banjica. Snimak brutalnog obračuna uočen je praćenjem društvenih mreža na Instagram profilu pod nazivom "Princ od Banjice drugoveni", nakon čega je priča doslovno eksplodirala na internetu i izazvala burne reakcije javnosti i pratilaca.

Na dramatičnom snimku koji kruži mrežama jasno se vidi kako se dvojica mladića biju pesnicama i razmenjuju žestoke udarce. Posebno je šokantno to što su se influenseri sukobili dok su prelazili ulicu, čime su direktno ugrozili sopstvenu bezbednost, ali i odvijanje saobraćaja na ovoj prometnoj lokaciji. Snimak je ubrzo počeo masovno da se širi po grupama i društvenim mrežama.

Kako se saznaje, o ovom uličnom incidentu odmah su obavešteni policija i tužilaštvo koji trenutno rade na rasvetljavanju slučaja. Prema nezvaničnim informacijama, ova tuča se odigrala juče.

Autor: R.L.