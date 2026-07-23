Atina i Nika su na moru sa tatom i prave mi MARKETING! Karleuša ne krije koliko je ponosna na svoje ćerke, umalo se rasplakala zbog njih: Osvojile su naciju...

Ćerke su joj trenutno najveći vetar u leđa, podrška i potpora, a učestvovale su i u njenom perfomansu za novu pesmu, koja je oduševila publiku.

Pevačica Jelena Karleuša govorila je u emisiji "Premijera" o svojim ćerkama Atini i Niki, koje su joj, kako kaže, trenutno najbolji menadžeri.

- One su sad na moru sa tatom i vidim da kače TikTokove, snimaju se uz moje nove pesme i to mi je najbitnije. Prave mi marketing jer imaju ozbiljno dobar TikTok, imaju Instagram, ja ga nemam, tako da prave marketing za mamu - rekla je ona, a onda otkrila i koliko joj je značila njihova pomoć prilikom snimanja spota za novu pesmu:

- Atina i Nika su otvorile i povukle nogu, na jedan divan i emotivan način osvojile naciju sa pesmom "Sad je sve okej". One su bile toliko ponosne na mamu.

Karleuša je istakla da dugove za snimanje spota još nije isplatila, ali da se nada uspešnoj letnjoj sezoni koja će joj doneti potreban novac da sve dugove podmiri.

- Nisam platila, ja sam dužna, tako da se nadam da će ova letnja turneja doneti plaćanje tih dugova. Ali vredelo je jer sam nadam se ispunila očekivanja publike - navela je Jelena.

Autor: R.L.