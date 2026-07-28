MLADEN MIJATOVIĆ UŽIVA NA ŠPANSKOJ KORIDI: Objavio fotografije sa putovanja i oduševio sve (FOTO)

Voditelj TV Pink Mladen Mijatović otputovao je na zasluženi odmor, a destinacija sa koje je podelio na Instagramu mnoge je iznenadila.

Dok se u ovom periodu mnogi opuštaju na obali mora, on svoj relaks zamišlja malo drugačije.

Naime, vreme za odmor Mladen je iskoristio da poseti Španiju, a jedna od prvih lokacija koju je obišao na putovanju bila je Korida.

Očigledno, već naviknut da mu adrenalin stalno bude visok, Mladen je za odmor i opuštanje odabrao mesto koje vrvi od tenzije, a odatle je na svom Instagramu objavio niz fotografija.

"Korida - borba s bikovima. Španska tradicija, jedinstveno, istovremeno surovo i veličanstveno." napisao je on.

Nisam smršao zbog zdravlja

Ono što je takođe primetno na fotografijama je i da je Mladen zaista vidno smršao. Nedavno je na Blic poligrafu otkrio da kilograme nije izgubio zbog zdravlja:

- To nije istina. Smršao sam isto kao što sam se ugojio, ali bih svima preporučio da se rekreativno bave sportom i da vode računa o tome šta i kada jedu.

Autor: M.K.