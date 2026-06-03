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Evo kako je uhapšen ubica u Beogradu! Mladen Mijatović objavio snimak - Osumnjičeni na zemlji, sa rukama iza leđa (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Novinar Pinka Mladen Mijatović je na svom Instagram profilu objavio snimak mesta zločina, i hapšenja osumnjičenog za ubistvo starca (92) koje se dogodilo rano jutros u centru Beograda.

Na snimku se vidi okolina kuće u kojoj je zverski ubijen nesrećni starac, dok su svuda unaokolo rotacije i brojne policijske patrole koje su blokirale ovaj deo centra Beograda.

Kamera je zabeležila i osumnjičenog mladića (26), oborenog na zemlju i sa lisicama na rukama.

Video: Pink.rs

Podsetimo, mladić (26) je sekirom usmrtio starca (92) u njegovoj kući. Pripadnici MUP-a su odmah izleteli na teren i na licu mesta zatekli osumnjičenog, koji je hladnokrvno priznao da je počinio ovaj krvavi pir. Mladić je priveden, a uviđaj je i dalje u toku.

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Autor: Marija Radić

#Beograd

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#Starac

#Ubistvo

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