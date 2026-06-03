Evo kako je uhapšen ubica u Beogradu! Mladen Mijatović objavio snimak - Osumnjičeni na zemlji, sa rukama iza leđa (FOTO+VIDEO)

Novinar Pinka Mladen Mijatović je na svom Instagram profilu objavio snimak mesta zločina, i hapšenja osumnjičenog za ubistvo starca (92) koje se dogodilo rano jutros u centru Beograda.
Na snimku se vidi okolina kuće u kojoj je zverski ubijen nesrećni starac, dok su svuda unaokolo rotacije i brojne policijske patrole koje su blokirale ovaj deo centra Beograda.
Kamera je zabeležila i osumnjičenog mladića (26), oborenog na zemlju i sa lisicama na rukama.
Podsetimo, mladić (26) je sekirom usmrtio starca (92) u njegovoj kući. Pripadnici MUP-a su odmah izleteli na teren i na licu mesta zatekli osumnjičenog, koji je hladnokrvno priznao da je počinio ovaj krvavi pir. Mladić je priveden, a uviđaj je i dalje u toku.
Autor: Marija Radić