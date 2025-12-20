Mladen Mijatović zaglavljen u garaži bez telefona i daljinskog: Evo kako ga je spasao Help tim! (VIDEO)

Novinar Mladen Mijatović demonstrirao je kako funkcioniše Help tim i u kojim situacijama može da bude od presudne važnosti.

Help tim ima širok spektar mogućnosti pri rešavanju naizgled bezizlaznih situacija. Da bi pokazao kako sistem radi u praksi, reporter Mladen Mijatović demonstrirao je scenario u kojem se našao zaključan u garaži bez telefona i daljinskog.

U prilogu emitovanom u Dnevniku na TV Pink, Mijatović je izašao iz automobila da baci đubre u kontejner, a u tom trenutku rolo vrata garaže su se zatvorila. Bez telefona i daljinskog, jedino rešenje bilo je aktiviranje Help tima.

„Dobar dan, Mladen ovde. Nalazim se na Novom Beogradu u garaži, vrata su se zatvorila, nemam ni telefon ni daljinski. Ako me vidite, molim vas da pošaljete pomoć,“ čulo se u obraćanju.

Odmah nakon aktiviranja, operateri su locirali njegovu poziciju:

„Vidimo vašu lokaciju, sada ćemo da pošaljemo ekipu. Evo, šaljemo ih odmah.“

Mijatović se zahvalio na brzoj reakciji: „Hvala puno, dobro je.“

Help tim je pokazao da u ovakvim situacijama može da bude spasonosno rešenje – kada se nađete zaključani, bez telefona ili daljinskog, a izlaz deluje nemoguć. Brza reakcija operatera i mogućnost lociranja korisnika u realnom vremenu čine da sistem bude pouzdan oslonac u svakodnevnim nepredviđenim okolnostima.

Dostupan je 24 sata dnevno, a dodatne informacije o uslugama i načinu korišćenja nalaze se na sajtu helptim.rs i putem besplatnog telefona 0800 300 308.

Autor: Dalibor Stankov