MOTOR ČAMCA STAO NA HLADNOJ RECI: Mladen Mijatović pokazao kako u kritičnoj situaciji HELP TIM može da spasi život (VIDEO)

U Srbiji postoji Help tim uređaj, koji nudi najjednostavniji i najbrži način za pozivanje pomoći osiguravajućim korisnicima, a pokrivenost je sedam dana u nedelji 24 časa dnevno.

Novinar televizije Pink Mladen Mijatović demonstrirao je kako funkcioniše Help tim sistem za podršku građanima simuliranjem situacije na reci Savi.

Mladen je u simuliranoj situaciji bio na reci, kada mu je stao motor čamca, a na mobilnom telefonu mu se ispraznila baterija.

On je pozvao pomoć preko Help tim uređaja.

- Molim vas pozovite pomoć - kazao je on na šta je dobio odgovor da je locirano gde se nalazi i da pomoć stiže.

Za više informacija pozovite kol-centar Help tima na broj telefona: 0800 300 308 ili posetite sajt: www.helptim.rs.

Autor: Marija Radić