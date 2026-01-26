Mladen Mijatović otkrio detalje hapšenja ubice Živka Bakića: Osumnjičeni nije pružap otpor (VIDEO)

Novinar Pinka Mladen Mijatović otkrio je detalje o uhapšenom Aleksandru D. (35) koji se sumnjiči da je 16. januara u naselju Trešnja kod Sopota zverski ubio Živka Bakića Žiću (43).

Mijatović se, povodom hapšenja, oglasio na svom Instagram nalogu.

- Policija je uhapsila 35-godišnjeg muškarca sa inicijalima A.D. zbog sumnje da je 16. januara u vikend naselju Trešnja kod Sopota ubio 43-godišnjeg Živka Bakića koji je bio optužen da je kao član organizovane kriminalne grupe učestvovao u krijmučarenju 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu - naveo je Mijatović i dodao:

Osumnjičeni za Bakićevo ubistvo, uhapšen je u takozvanom štek stanu gde se krio od 16. januara, odnosno od večeri kada je ubio Bakića. Prilikom hapšenja osumnjičeni nije uspeo da pruži otpor inspektorima Uprave kriminalističke policije.

Podsetimo, Bakić je ubijen dok je bio u dozvoljenoj šetnji sa nanogvicom. Istraga ukazuje na to da je napadač prvo pucao žrtvi u noge, ispalivši devet hitaca, da bi mu nakon što je ranjeni čovek pokušao da otpuzi kroz sneg, presudio sa dva hica u glavu. Telo je pronađeno delimično sakriveno u snegu i lišću nedaleko od njegove kuće.

