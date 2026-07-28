Potresna objava misice na godišnjicu smrti njenog supruga: Sanja Papić slomljena od tuge: OSAM GODINA, ZAUVEK SA NAMA...

Na današnji dan, 28. jula, navršava se tačno osam godina od kada je srpski advokat Miša Ognjanović ubijen ispred zgrade u kojoj je živeo na Novom Beogradu. Tim povodom, njegova udovica, bivša mis Sanja Papić, i porodica oglasili su se čituljom i emotivnim porukama kako bi sačuvali sećanje na njega.

Porodica ubijenog advokata Miša Ognjenovića svake godine na ovaj dan objavljuje pomen. U ovogodišnjoj čitulji, koju potpisuju njegovi najmiliji, stoji kratka ali preteška poruka koja slama srca: "Ljubav živi. Zauvek sa nama. Tvoji Lara, Sanja, Petar, Jovana i Relja".

Sanja Papić se ovim povodom oglasila i na društvenoj mreži Instagram, gde je podelila fotografiju svog pokojnog supruga.

- 8 godina, zauvek sa nama, piše na fotografiji koju je podelila.

Zločin koji je potresao srpsku javnost dogodio se 28. jula 2018. godine. Napadač je Ognjanovića sačekao ispred zgrade u kojoj je živeo sa suprugom Sanjom i njihovom ćerkicom Larom, koja u tom trenutku nije imala ni godinu dana.

Svoje poslednje sate poznati advokat proveo je sa najstarijim sinom Petrom, sa kojim se i dovezao do zgrade na Novom Beogradu. Čim su izašli iz automobila i krenuli ka ulazu, prišao im je muškarac i ispalio hice u Mišu Ognjanovića.



Autor: N.B.