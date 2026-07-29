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Luksuzni svećnjaci sa kristalima, roze ruže, pink salvete... Od dekoracije na rođendanskoj proslavi Bojane Lazić zastaje dah, gostima poručila: Večeras slavimo život, ljubav, prijateljstvo... (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Potrudila se da gostima obezbedi veličanstven ugođaj!

Voditeljka TV Pink i emisija ''Pinkove zvezde'' i ''Premijera - Vikend specijal'' Bojana Lazić večeras u jednom prestoničkom restoranu slavi jubilarni 40. rođendan.

Foto: Pink.rs

Naime, Bojana je za tu priliku odabrala dugu, belu haljinu sa cirkonima. Što se dekoracije tiče, reklo bi se da se voditeljka baš potrudila za ovu priliku. Na stolovima su luksuzni svećnjaci sa kristalima, roze sveće i pink salvete, ali i pismo dobrodošlice.

Foto: Pink.rs

Foto: Pink.rs

- Večeras slavimo život, ljubav, prijateljstvo i sve divne trenutke koji su me doveli do ovog dana. Hvala vam što ste deo moje priče. Uživajte i nazdravimo zajedno - poručila je Bojana svojim zvanicama.

Foto: Pink.rs

Autor: T. M.

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