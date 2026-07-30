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Maja Berović odvela sina u srce netaknute prirode! Prizori ostavljaju bez daha, pevačica ne ispušta naslednika iz naručja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mayaberovicofficial ||

Svaki slobodan trenutak koristi da mu se posveti, jer dok nastupa, njega čuvaju dadilje.

Pevačica Maja Berović 21. februara 2022. godine ostvarila se u ulozi majke, a ona i njen suprug Alen Dragosav dobili su sina kome su dali kratko i moćno ime Lav.

Foto: Instagram.com/mayaberovicofficial

Iako pevačica već dugo njegov identitet vešto krije od očiju javnosti, nekada ne može dao doli pa objavi pokoju sliku sa naslednikom na svoj Instagram profil.

Tako je bilo i ovoga puta, Maja je otputovala sa Lavom na mini odmor i to u netaknutu prirodu nadomak Splita, odakle je objavila niz fotografija kako uživa sa sinom u zagrljaju.

Podsetimo, Maja je više puta isticala da svaki slobodan trenutak koristi da ga provede upravo sa sinom, jer kada ima obaveze, nastupe, koncerte i putovanja njega čuvaju dadilje.

Autor: R.L.

#Maja Berović

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