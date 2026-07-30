Maja Berović odvela sina u srce netaknute prirode! Prizori ostavljaju bez daha, pevačica ne ispušta naslednika iz naručja (FOTO)

Svaki slobodan trenutak koristi da mu se posveti, jer dok nastupa, njega čuvaju dadilje.

Pevačica Maja Berović 21. februara 2022. godine ostvarila se u ulozi majke, a ona i njen suprug Alen Dragosav dobili su sina kome su dali kratko i moćno ime Lav.

Iako pevačica već dugo njegov identitet vešto krije od očiju javnosti, nekada ne može dao doli pa objavi pokoju sliku sa naslednikom na svoj Instagram profil.

Tako je bilo i ovoga puta, Maja je otputovala sa Lavom na mini odmor i to u netaknutu prirodu nadomak Splita, odakle je objavila niz fotografija kako uživa sa sinom u zagrljaju.

Podsetimo, Maja je više puta isticala da svaki slobodan trenutak koristi da ga provede upravo sa sinom, jer kada ima obaveze, nastupe, koncerte i putovanja njega čuvaju dadilje.

Autor: R.L.