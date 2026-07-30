Nemaju nijedan hit, a prave koncerte! Ljuba Aličić žestoko osolio po estradi: Ne družim se s pevačima

Legendarni folker otvorio je dušu, pa progovorio o decenijama na estradi kao i srećnom braku.

Folker Ljuba Aličić pojavio se noćas na jednom događaju, pa je pred kamerama govorio o bogatoj karijeri dugoj više decenija, brojnim priznanjima koja je osvojio, ali i o odnosima sa kolegama sa estrade.

Istakao je da je ponosan na veliki broj nagrada koje je tokom godina poneo sa muzičkih festivala.

- Ne brojim svoje nagrade, nemam vremena. Ima ih dosta.

Ljuba je otkrio da je više od četiri decenije u srećnom braku kao i da je zahvalan na svom zdravlju.

- Mene proglašavaju da sam umro, hvala Bogu živ sam, zdrav sam. Imam suprugu, njoj sam posvetio pesmu, 42 godine smo u braku, tajna je, treba izdržati Ljubu Aličića. Ja sam čovek koji puno radi, žena mi je domaćica, imam sa njom dva sina.

Pevač se osvrnuo na prijateljstvo sa Darkom Lazićem.

- On je isto odličan pevač i moram sad kad imam priliku da kažem, snimamo on i ja jedan duet, samo da uđemo u studio. Prate ga negativni komentari zato što je uspešan dečko. On je mnogo dobar čovek, mi smo kućni prijatelji, preksinoć smo bili zajedno.

Ljuba je otkrio koliko je teško odupreti se "spoticanju" na estradi.

- Ja se ne družim sa pevačima, neki su ljubomorni, neki su pametniji kao od mene, ali ne verujem da jesu, tako da dalje od mene. A Darko je jedan prizeman čovek koji hoće da sasluša, tako da o njemu imam sve najbolje da kažem. On je jedini najbolji pevač, posle Šabana, mene. Ja ne vidim nikog drugog osim njega.

"Kad vidim ko sve pravi koncerte nisam hteo da pravim"﻿﻿﻿

- Ja kad vidim ko sve pravi koncerte nisam hteo ni da pravim koncert. Nemaju nijedan hit, šatro prave koncert. Je l' smo mi glupi, ludi da ne znamo da treba da imaš hitove da napraviš koncert, a ne pevaš hitove od Saše Matića, Šabana Šaulića, Ljube Aličića, Darka Lazića... Šta vi slušate nekog ko peva tuđe pesme i dođete mu na koncert, ne praštam ja to, makar me niko nikad ne slušao. Zna se ko je Zorica Brunclik, Snežana Đurišić, to su pevači, a ne oni tamo vrckanje. Ja pričam istinu ali ne vredi. Kaže dolazi pevačica hajde da idemo da je gledamo, valjda da je slušamo. Ne interesuje me da li će neko da se ljuti, neće da mi dođe na slavu.

Folker se zatim osvrnuo na odnos sa koleginicom Barbarom Bobak.

- Ma nije ona trebalo da se naljuti, ja protiv nje nemam ništa, ali tako i ona, šta ja znam, svako ima svoje i svako treba da zna gde mu je mesto. Ne peva ona loše, ali ne može i ona ne može da pravi koncert, koje ona hitove ima, nije ona jedina, ima ih koliko hoćeš. Vidite kako je to dobro kada Milanče Radosavljević dovede 12, 13 hiljada ljudi, a on čovek od osamedest i nešto godina. Zato što ima hitove - rekao je Ljuba.

Autor: Teodora Mladenović