Arijana Grande se povlači iz javnosti zbog zdravlja i užasnih komentara o njenom telu

Pop zvezda Arijana Grande donela je odluku da se na neko vreme povuče iz javnog života nakon što okonča aktuelnu turneju "Eternal Sunshine", potvrđeno je za magazin People.

Kako je istakao njen predstavnik, pevačica želi da napravi predah od poslovnih obaveza i reflektora, nakon perioda tokom kojeg je bila pod konstantnim pritiskom medija i javnosti.

Istovremeno je potvrđeno da Grande neće učestvovati u novoj produkciji čuvenog mjuzikla Stivena Sondhajma "Nedelja u parku sa Džordžom", čija je premijera planirana narednog leta u londonskom Barbikanu, prenosi NBC News.

- Arijana će se povući čim završi turneju "Eternal Sunshine". Jedva čeka da ispuni preostale obaveze, a zatim napravi pauzu od nastupa i javnih pojavljivanja. Ova turneja joj je donela mnogo lepih trenutaka i bila je izuzetno iskustvo. Neizmerno voli svoje fanove i uživala je u svakom koncertu - rekao je njen predstavnik.

On je naglasio da su nastupi koje Arijana izvodi izuzetno zahtevni i fizički iscrpljujući.

- Reč je o veoma napornom šou-programu koji zahteva veliku fizičku spremnost. Uprkos tome, ona iz večeri u veče nastupa na vrhunskom nivou i vodi računa o svom zdravlju - dodao je.

Podsetimo, pevačica se već duže vreme suočava sa brojnim komentarima na račun svog izgleda i telesne težine. Rasprave su se dodatno intenzivirale nakon objavljivanja spota za pesmu "Petal", koja se nalazi na njenom istoimenom albumu objavljenom 31. jula.

Arijana je i ranije javno odgovarala na kritike koje se tiču njenog fizičkog izgleda. U pesmi "Yes, And?", objavljenoj na albumu Eternal Sunshine 2024. godine, jasno je poručila da ne želi da javnost komentariše njeno telo, stavljajući do znanja da su takve opaske neprimerene.

Autor: D. T.