Rasta HITNO PREKINUO NASTUP: Ćerka Tara ga bodrila iz prvog reda, zbog nje je morao da uradi OVO!

Reper ne krije koliko mu ćerka, koju je dobio iz braka sa Anom Nikolić, znači u životu i koliko je vezan za nju.
Stefan Đurić Rasta pokazao je koliko mu znači njegova ćerka Tara, koja ga je bodrila iz prvog reda na minulom nastupu.
Rasta je u jednom trenutku prekinuo svoj performans, sišao među publiku i poljubio svoju mezimicu.
Ovaj prizor podelio je i na svojim društvenim mrežama i posvetio joj emotivne reči "Srećan rođendan anđele najlepši."
Podsetimo, Rasta je imao veoma turbulentnu vezu, a potom i brak sa koleginicom Anom Nikolić, a iz ovog odnosa rodila se ćerka Tara u avgustu 2017. godine. Iako su se Ana i Stefan vrlo brzo nakon rođenja ćerke rastali, ona je ostala fokus i jednom i drugom.
Autor: R.L.