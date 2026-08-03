Rasta HITNO PREKINUO NASTUP: Ćerka Tara ga bodrila iz prvog reda, zbog nje je morao da uradi OVO!

Reper ne krije koliko mu ćerka, koju je dobio iz braka sa Anom Nikolić, znači u životu i koliko je vezan za nju.

Stefan Đurić Rasta pokazao je koliko mu znači njegova ćerka Tara, koja ga je bodrila iz prvog reda na minulom nastupu.

Rasta je u jednom trenutku prekinuo svoj performans, sišao među publiku i poljubio svoju mezimicu.

Ovaj prizor podelio je i na svojim društvenim mrežama i posvetio joj emotivne reči "Srećan rođendan anđele najlepši."

Podsetimo, Rasta je imao veoma turbulentnu vezu, a potom i brak sa koleginicom Anom Nikolić, a iz ovog odnosa rodila se ćerka Tara u avgustu 2017. godine. Iako su se Ana i Stefan vrlo brzo nakon rođenja ćerke rastali, ona je ostala fokus i jednom i drugom.

Autor: R.L.