Pričao je da će sve da bude dobro i da mora da pije dve tablete do kraja života: Ćira otkrio kako mu je Saša Popović saopštio da ima rak, pa izneo detalje njegove borbe koji slamaju srce

Jedva smogao snage da otkrije bolne detalje teške borbe svog kuma i bliskog prijatelja.

Pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović, kao i njegov kum i blizak prijatelj, pevač Dejan Ćirković Ćira bili su gosti Ognjena Amidžića u emisiji ''Amidži šou''. Tom prilikom, Ćira je otkrio kako mu je Saša Popović saopštio da ima rak, istakao je da je sve vreme bio optimističan po pitanju izlečenja, ali i da nije imao snage da ode u Pariz da ga vidi poslednji put.

- Ja sam za to saznao negde 15 dana nakon što su mu rekli za bolest, on je meni to saopštio kao da ima neki grip. Ja sam tada bio u Opatiji, krenuo sam da se vidim sa našim drugarom, kad sam ja bio na jednoj krivini, on me je pitao gde sam i gde mi je žena. On je hteo da mojoj ženi čestita rođendan. Kad sam ga pitao kako je, rekao je: ''Dobro sam, bili smo Sule i ja sinoć u Hamburgu. Otkrili mi neki rak, pa smo bili...'' Ja sam bio u čudu, ne znam šta da mu kažem - rekao je Ćira i dodao:

- U početku je sve išlo lepo, ja sam se vezao za Vangu što je rekla da će živeti 86 godina. Oporavio se u julu lepo, posle je u novembru i krenuo po Parizu. Kad mi se javi kad pošaljem poruku znao sam da je dobro, kad mi se ne javi znao sam da nije, posle terapija i svega toga... U novambru kad je bio tu već se onako malo osećao... Pričao je da će do januara sve da bude dobro i da mora da pije neke dve tablete do kraja života. Posle već je došao januar, februar, bila je slava, odgovorio mi je na tu poruku, posle tog 12. februara poslao sam mu još jednu poruku i na tu poruku mi nije odgovorio. Žena me je terala da idemo u Pariz, ja sam govorio da ne mogu da ga vidim takvog. Nisam želeo tu sliku da imam, znaju oni dobro kakav je zadnjih dana bio. Ja bih zubima grebao do Pariza da sam mogao da mu pomognem... Bili smo na groblju, ali ja sve mislim da je on kući... - kaže Ćira, a Suzana se nadovezala:

- Ja sam njega doživljavala kao biće koje ne može da premine. Ne može on da ode, on će večito da ostane sa nama, nisam mogla da zamislim da će on da ode na takav način - rekla je Suzana.

Autor: M.K.