PUČE JOŠ JEDNO KUMINO PRIJATELJSTVO! Kačavenda optužena da je OCINKARILA Vanju, ona joj to neće oprostiti! (VIDEO)

Kuma izgubila više prijatelja nego čarapa!
Vanja Živić želela je da čuje da li se Kačavenda pokajala jer je navodno ispričala da joj duguje novac.
- Okrenuli su sve da ti ne smeš ništa da mi kažeš kao jer si mi dužna pare, kao da je milion evra u pitanju, tebe je to dotaklo - rekla je Kačavenda.
- Ljudi kažu da si ti to govorila dok ja nisam bila ovde. To su pričali Terza, Bebica - rekla je Vanja.
- Je l' smatraš da si pogrešila što si to rekla jer to je nešto spolja, da li si pogrešila što si me ocinkarila - dodala je ona.
- Nisam te ocinkarila, ja nisam pričala - rekla je Kačavenda.
Autor: R.L.