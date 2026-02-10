AKTUELNO

Zadruga

PUČE JOŠ JEDNO KUMINO PRIJATELJSTVO! Kačavenda optužena da je OCINKARILA Vanju, ona joj to neće oprostiti! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Kuma izgubila više prijatelja nego čarapa!

Vanja Živić želela je da čuje da li se Kačavenda pokajala jer je navodno ispričala da joj duguje novac.

- Okrenuli su sve da ti ne smeš ništa da mi kažeš kao jer si mi dužna pare, kao da je milion evra u pitanju, tebe je to dotaklo - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi kažu da si ti to govorila dok ja nisam bila ovde. To su pričali Terza, Bebica - rekla je Vanja.

- Je l' smatraš da si pogrešila što si to rekla jer to je nešto spolja, da li si pogrešila što si me ocinkarila - dodala je ona.

- Nisam te ocinkarila, ja nisam pričala - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

