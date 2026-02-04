AKTUELNO

Zadruga

Besna kao ris: Kačavenda blati Sofiju gde stigne, ovu izdaju joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N.Zugić ||

Proključala!

Milena Kačavenda razvezala je žestoko jezik i oplela po bivšoj drugarici Sofiji Janićijević.

- Ti ćeš za koju sam ovde ginula, branila sam je od stola, cela bivša Juga je j*bala majku jer sam podržala ljubavnicu, a on ima trudnu verenicu - govorila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija nije trebalo tako da postupi - rekla je Dušica.

- On je nju odjavio, bila je sama do kraja rijalitija, a on je j*bao šta je stigao. Ja sam njoj bila više nego mama. Ovo je mene ozbiljno pogodilo. Ona meni kaže da ću da se pomirim sa Terzom pre ili kasnije, ali kunem se u decu ako se pomirim neka me obese - nastavila je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

