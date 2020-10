ZABRINJAVAJUĆE, NEŠTO S NOVAKOM NIJE BILO U REDU! Ovo niko nije primetio u finalu!

Teniski trener Patrik Muratoglu smatra da Novak Đoković nije bio najbolje pripremljen za meč sa Rafaelom Nadalom u finalu Rolan Garosa (3:0).

Muratiglu kaže da Novak nije ličio na sebe, nije bio onaj Novak koji je spreman da uništi rivala.

- Nadal je igrao svoju igru i to je nešto što je vrlo dobro za njega, jer nikad ne razočara. Pobedio ili izgubio, on je uvek tu. Uvek startuje solidno, uvek igra svoju igru i ako mu je potreban viši nivo, on ga podigne. Upravo to Đoković nije uradio. Od početka meča mogli smo da vidimo da nešto nije u redu, jer je Novak hteo da skraćuje poene sa drop-šotovima, brzopletim odlukama. Nije bio pripremljen za relije. Rezultat je bio 6:0, 6:2. Ne očekujete takav rezultat u duelu Rafa – Novak - rekao je Muratoglu, koji podseća da bi finale Australijan opena 2019. trebalo da bude dobar primer koji Novak treba slediti u budućnosti kada bude igrao sa Nadalom.

- Videli smo Đokovića kako igra i osvaja mnoge grend slemove, ali ovaj Novak je bio drugačiji. Sećam se finala Australijan opena 2019 kada sam rekao "Vau, Đoković uništava Nadala". Imao je drugačiji stav, bio je uspravan i moglo se osetiti njegovo samopuzdanje. Na teren je tada istrčao spreman da uništi rivala. Kada tako izađe, to je nešto najbolje. U ovom finalu Đoković nije bio Đoković kakvog poznajemo. Nije ušao sa najboljim mentalitetom - primetio je Muratoglu.