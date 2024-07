Zlostavljanje i bičevanje! Šampionka odustala od Olimpijskih igarad nakon KOMPROMITUJUĆEG SNIMKA

Najodlikovanija britanska olimpijka, Šarlot Dižarden, odustala je od učešća na Olimpijskim igrama u Parizu.

Trostruka olimpijska šampionka u konjičkom sportu i šestostruka osvajačica medalja na OI objavila je da se povlači zbog kompromitujućeg snimka koji je isplivao u javnost.

"Izašao je vido snimak od pre četiri godine, koji pokazuje kako sam pogrešila u proceni tokom treninga. Naravno, Međunarodna konjička federacija je pokrenula istragu i donela sam odluku da se povučem sa svih takmičenja, uključujući Olimpijske igre u Parizu dok se proces ne završi", saopštila je slavna sportiskinja.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video - you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO