IDU ZAJEDNO NA TUŠIRANJE?! Alkaraz IZNENADIO Đokovića na treningu u Parizu: Komentar srpskog asa izazvao LAVINU reakcija na društvenim mrežama! (VIDEO)

Srbin je bio izuzetno raspoložen.

Novak Đoković se već uveliko nalazi u Parizu i za dva dana je stigao da odradi dva treninga, posetio gala veče "Vogue Adria" i obrati se javnosti na konferenciji za medije.

Srpski as na Olimpijskim igrama napada jedino dostignuće koje mu nedostaje kako bi kompletirao sve moguće pehare i medalje i za to će mu biti potrebna sva snaga. Energija je usmerena u pravom smeru, a koliko je raspoložen dokazuju i snimci sa treninga.

“We were not taking the shower together…” 😅



An unexpected Novak Djokovic and Carlos Alcaraz interaction 🤣#Paris2024 pic.twitter.com/wMypZLNdMx