E TAKO TI I TREBA SILOVATELJU: Sportista ISMEJAN i poražen u Parizu (FOTO+VIDEO)

Osveta ili pravda?

Uprkos svojoj kontroverznoj prošlosti, osuđeni holandski odbojkaš Stiven van de Velde, koji je 2016. godine priznao krivicu za silovanje maloletnice, izazvao je burne reakcije kada se pojavio na terenu na olimpijskom turniru.

Van de Veldea su dočekali zvižduci i negodovanje publike, dok je njegovo prisustvo na Igrama izazvalo ogorčenje udruženja koja se bore za prava žena i protiv nasilja u sportu.

Convicted child rapist Steven van de Velde made his Olympic beach volleyball debut to a mixed reaction in Paris, with audible boos. Van de Velde was sentenced to four years in prison in 2016 after admitting three counts of rape against a 12-year-old British girl.

Holandski odbojkaš je osuđen na četiri godine zatvora zbog silovanja 12-godišnje devojčice, ali je deo kazne odslužio u Velikoj Britaniji pre nego što je prebačen u Holandiju, gde je pušten na slobodu. Nakon izlaska iz zatvora, Van de Velde se vratio odbojci 2017. godine i uspeo da se plasira na Olimpijske igre.



Kada se holandski odbojkaš pojavio na terenu sa saigračem Metjuom Iversom, dočekan je aplauzom holandskih navijača, ali pojedinačno predstavljanje izazvalo je zvižduke i negativne reakcije.

Boos -and some applause - as Steven van de Velde, who was convicted of raping a 12-year-old British girl when he was 19, enters the Stadium with his partner Matthew Immers. The boos were more audible when he was later introduced separately #PARIS2024 pic.twitter.com/yJGjxXKzE9