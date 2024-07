POPUT FILMSKE DIVE! Stajling Jelene Đoković ostavlja bez teksta, a bez zastave Srbije nigde ne ide

Jelena Đoković, supruga najboljeg tenisera ikada Novaka Đokovića, bila je u centru pažnje tokom njegovog meča sa Rafaelom Nadalom u drugom kolu Olimpijskih igara (2:0). Jelena je sa tribina bodrila supruga i blistala.

Na sreću, Nole je bez problema pobedio Španca 31. put u karijeri, a mnogima je bilo zanimljivije šta se dešava na tribinama nego na terenu, jer nije bilo lako gledati kako Srbin muči nemoćnog Rafu.

Naravno, Jelena je u centru pažnje bila zbog stajlinga i opet je izdominirala. Izabrala je ležernu odevnu kombinaciju, tamne pantalone i belu majicu, zanimljiv beli šeši, pa je izgledao kao da je izašla iz nekog filma.

Šešir joj je služio da se zaštiti od sunca, ali i da zakači srpsku zastavu. To nije sve, jedan detalj je posebno bio u fokusu, naočare za sunce, marke Saint Laurent, čija cena je oko 280 evra.



Very difficult to follow. Both #Djokovic & #Nadal wearing red shirt white shorts & the court is red clay. Yes, Djokovic @DjokerNole is right handed & Nadal is left handed but still. All I see is a red blob. They should have worn different colours#Olympics @jelenadjokovic pic.twitter.com/Xk76MCziNv