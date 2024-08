POGLEDAJTE KAKO ĐOKOVIĆ DRHTI KAO PRUT: Ovaj snimak pokazuje koliko je Đokoviću stalo do ZLATNE MEDALJE za Srbiju! (VIDEO)

Novak je srpsko čudo....

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je u velikom finalu savladao španskog tenisera Karlosa Alkaraza sa 2:0, a sam kraj meča obečežila je zanimljiva scena.

Naime, kamere su zabeležile momenat kada je Novak osvojio pobednički poen. Potom, zumirana je šaka najboljeg srpskog tenisera, a na snimku se jasno vidi da mu prsti drhte od napora ,udaraca, emocija i uzbuđenja.

Novak je ponovo istakao koliko mu znači osvajanje zlatne medalje, a pogledajte snimak koji pokazuje u kakvom je stanju bio posle velikog uspeha:

Novak Djokovic was shaking after winning the gold medal match against Carlos Alcaraz at the Olympics.



He wanted this so badly.



Chills. 🥹



pic.twitter.com/pQTnatN4Z7