A KAD JE ĐOKOVIĆ OKAČIO ZLATNU MEDALJU... Evo kako su Rafael Nadal i Rodžer Federer reagovali na Novakovu olimpijsku titulu

Novak Đoković je poslao olimpijski šampion, a mnoge je zanimalo kako će se njegovi najvaći takmaci tokom karijere, Rafael Nadal i Rodžer Federer, ponašati odmah posle te borbe za zlato.

Podsetimo, Novak Đoković je u nestvarnom finalu Olimpijskih igara "Pari 2024" pobedio Karlosa Alkaraza, posle čega se očekivali da se slavni Španac i Švajcarac oglase na društvenim mrežama.

To je, bar dosad, bilo uobičajeno kada se desi nešto značajno u svetu "belog sporta".

Federer je, recimo, čestitao Janiku Sineru na osvajanju Australijan opena 2024.

Rafa je čestitao Alkarazu kada je pokorio Rolan Garos, pre manje od dva meseca.

Ali, sada, kada je Novak Đoković došao do olimpijskog zlata - tajac.



Nijedan ni drugi nisu se oglašavali na društvenim mrežama, što, možda ne mora ništa da znači - možda su Noletu poslali privatne poruke ili ga pozvali (mada, teško, imajući u vidu koliki su takmaci (bili)), ali... ponekad i tišina ume da bude zaglušujuća.

No, možda to tako ide kada Novak Đoković utiša svoje kritičare. Možda nekad to uradi - i najvećim rivalima.

Autor: Dubravka Bošković