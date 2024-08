Nole je osvojio zlato i dobio NULA bodova

Novak Đoković nije napredovao na ATP listi iako je osvojio verovatno najjači turnir godine. Olimpijske igre više ne donose ništa, sem najveće sreće na svetu.

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu i tako je došao do jedinog trofeja koji mu je nedostajao u savršenoj karijeri. Osvojio je Nole sve što se može osvojiti, i to više puta, ali nikada nije osetio emociju kao što je to bilo nakon što je pobedio Karlosa Alkaraza na "Šatrijeu" posle neviđene drame (7:6, 7:6).

Toliko je bio uzbuđen da je bez ustručavanja poručio da je to "najveći sportski uspeh u njegovoj karijeri", a znamo da je 24 puta osvajao grend slemove, da je rekorder po broju nedelja na vrhu ATP liste, broja mastersa, završnih mastersa... Svega se tu ima, međutim Noletu je turnir koji se igra jednom u četiri godine - i koji nema gotovo nikakvo poštovanje krovne ATP organizacije - ipak ispred svega jer predstavlja Srbiju.

Verovali ili ne, ali Đoković neće osvojiti niti jedan bod na ATP listi za osvajanje Olimpijskih igara. Ne boduje se što je na istom turniru pobedio Nadala, Cicipasa i Alkaraza, ignoriše da je sve to uradio bez izgubljenog seta (!), tako da ga ne čeka niti jedan korak unapred na ATP listi.

Da je igrao druge turnire, poput Vašingtona koji se recimo igrao paralelno, Nole je mogao da napreduje i možda se približi Sineri, odnosno odmakne Alkarazu, ali je želeo da igra za Srbiju, pa makar to ne nosilo nikakve ATP bodove. U pitanju je veliki propust koji na neki način "ubija" i draž učešća na Olimpijskim igrama, pošto je procenjeno da bi turniri koji se održavaju u vreme najvećeg sportskog događaja imaju šteta!?

Od 2000. do 2012. godine dodeljivali su se ATP bodovi na osnovu rezultata na Olimpijskim igrama i poslednji je od toga imao velike koristi Rodžer Federer. Uoči početka Olimpijskih igara u Londonu, Federer je bežao Đokoviću samo 75 bodova. Delovalo je da mu je Nole za petama, a onda je Federer zahvaljujući lakšem žrebu na Olimpijskim igrama i plasmanu u finale (Đokovića u polufinalu zaustavio kasniji šampion Marej) uspeo da ostane na prvom mestu. U nedelji posle OI, Federer je imao 11.435 bodova, a Đoković 11.270. Već nedelju dana kasnije izgubio je 90 i tada je Nole trebalo da preuzme prvu poziciju, ali nije zbog pravila na Igrama u Londonu, pa je morao da čeka do novembra.

Podsetimo, već u Riju je ukinuto bodovanje na Olimpijskim igrama, dok ga nije bilo ni u Tokiju i Parizu, a male su šanse da će se nešto promeniti za Los Anđeles gde je Nole nagovestio da bi mogao da učestvuje ako bude i dalje zdrav i voljan da se takmiči sa mnogo mlađima od sebe.

Na poslednjoj ATP listi vodi Janik Siner sa 9.570 bodova, Novak Đoković ima 8.460, Karlos Alkaraz 8.130, Aleksander Zverev 6.845, Danil Medvedev 6.525...

Autor: Snežana Milovanov