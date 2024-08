'Bilo je lepo čuti Bože pravde usred Pariza! Nikola Rađen o zlatu Đokovića na OI: Potajno sam mu to želeo

Srpski teniser Novak Đoković došao je do zlatnog odličja na Olimpijskim igrama u Parizu, čime je uspeo da napravi i ogroman uspeh. Uspeo je Nole da kompletira svoju karijeru, te da sa pravom stekne i zvanje najboljeg sportiste na planeti. Ova medalja je napravila i veliki odjek, a nju je prokomentarisao i Nikola Rađen, proslavljeni srpski vaterpolista.

Nikola Rađen koji je osvojio čak 17 medalja sa reprezentacijom Srbije je jedan od najboljih vaterpolista koje je ova zemlja i imala inače.

Ipak, nezaobilazna tema je bilo i zlato Novaka Đokovića, koji je bio bolji od Karlosa Alkaraza u velikom finalu. Đoković je tako napravio veliko čudo u ovom meču, dok Rađen za Telegraf kaže da nije bio nimalo iznenađen.

- To što je Novak Đoković uradio, to može samo on i meni je drago što sve vreme kroz uspehe i pobede i poraze ponosno ističe da je Srbin. Meni je to lično najmilije. Otišao je mesec dana posle operacije, to me ne iznenađuje. Ipak je on Novak Đoković. Jedan i jedini je takav i on je naš, moramo biti svesni toga i moramo biti realni. Mi sad moramo da pratimo trend takvog jednog sportiste, da je rođen ovde i da mi imamo takvog sportistu u našoj zemlji.

- Moramo se okrenuti i mi pravim vrednostima i biti realno, sport je ovde najjači proizvod ove zemlje i najviše radosti donosi. Da se neko ne naljuti, ne uvredi, ali potajno sam pred Olimpijske igre želeo Novaku da osvoji tu zlatnu medalju jer je jedino ona falila i videlo se posle meča koliko mu je značilo, gestikulacije i radovanje. Videlo se koliko to znači i bilo je lepo čuti Bože pravde usred Pariza.

Autor: Jovana Nerić